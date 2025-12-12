Курс валют на 13-14 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13-14 декабря (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 12 декабря.

Курс доллара

1 доллар США – 42,27 грн.

Курс евро

1 евро – 49,52 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,71 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,30/42,38 Евро 49,64/49,80 Злотый 11,68/11,80

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,75/42,35 48,85/49,85 11,60/11,80 Ощадбанк 42,10/42,60 49,20/49,90 11,60/11,85 ПУМБ 42,10/42,70 49,20/49,90 11,50/11,90 Укргазбанк 42,10/42,60 49,20/49,90 11,60/11,85 Райффайзен 42,04/42,37 49,00/49,79 11,50/11,80

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.