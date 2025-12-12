Курс валют на 13-14 грудня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13-14 грудня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 12 грудня.

Курс долара

1 долар США – 42,27 грн.

Курс євро

1 євро – 49,52 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,71 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 42,30/42,38 Євро 49,64/49,80 Злотий 11,68/11,80

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 12 грудня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,75/42,35 48,85/49,85 11,60/11,80 Ощадбанк 42,10/42,60 49,20/49,90 11,60/11,85 ПУМБ 42,10/42,70 49,20/49,90 11,50/11,90 Укргазбанк 42,10/42,60 49,20/49,90 11,60/11,85 Райффайзен 42,04/42,37 49,00/49,79 11,50/11,80

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.