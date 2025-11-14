- Категория
Курс валют на 14 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне продолжает укрепляться, а евро подорожало сразу на двадцать три копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.11.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,06 грн (+2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,88 грн (+23 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,56 грн (+6 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,00/42,13
|Евро
|48,93/4915
|Злотый
|11,48/11,60
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 14 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,60/42,20
|48,20/49,20
|11,40/11,70
|Ощадбанк
|41,90/42,35
|48,55/49,35
|11,40/11,80
|ПУМБ
|41,80/42,40
|48,60/49,30
|11,50/11,90
|Укргазбанк
|41,90/42,35
|48,55/49,35
|11,40/11,80
|Райффайзен
|41,92/42,22
|48,50/49,08
|11,30/11,70
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.