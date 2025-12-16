Курс валют на 16 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на шесть копеек, в то же время евро подорожало сразу на восемнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.12.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,25 грн (+6 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,65 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,76 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,25/42,35 Евро 49,70/49,90 Злотый 11,70/11,84

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,80/42,40 48,90/49,90 11,60/11,80 Ощадбанк 42,10/42,55 49,35/49,98 11,60/11,90 ПУМБ 42,10/42,70 49,30/50,00 11,60/11,90 Укргазбанк 42,10/42,55 49,35/49,98 11,60/11,90 Райффайзен 42,47/42,68 49,10/49,79 11,50/11,80

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.