- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 16 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на шесть копеек, в то же время евро подорожало сразу на восемнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.12.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,25 грн (+6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,65 грн (+18 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,76 грн (+5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,25/42,35
|Евро
|49,70/49,90
|Злотый
|11,70/11,84
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 16 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,80/42,40
|48,90/49,90
|11,60/11,80
|Ощадбанк
|42,10/42,55
|49,35/49,98
|11,60/11,90
|ПУМБ
|42,10/42,70
|49,30/50,00
|11,60/11,90
|Укргазбанк
|42,10/42,55
|49,35/49,98
|11,60/11,90
|Райффайзен
|42,47/42,68
|49,10/49,79
|11,50/11,80
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.