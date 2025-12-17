- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 17 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на семь копеек, в то же время евро подорожало на одну копееку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.12.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,18 грн (-7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,67 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,77 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,25/42,35
|Евро
|49,75/49,95
|Злотый
|11,75/11,85
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 17 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,90/42,45
|49,10/50,10
|11,60/11,80
|Ощадбанк
|42,10/42,55
|49,50/50,10
|11,60/11,90
|ПУМБ
|42,00/42,50
|49,40/50,10
|11,60/11,90
|Укргазбанк
|42,10/42,55
|49,50/50,10
|11,60/11,90
|Райффайзен
|42,15/42,50
|49,40/50,15
|11,50/11,80
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.