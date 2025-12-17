Курс валют на 17 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на семь копеек, в то же время евро подорожало на одну копееку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.12.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 42,18 грн (-7 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,67 грн (+2 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,77 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,25/42,35 Евро 49,75/49,95 Злотый 11,75/11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,90/42,45 49,10/50,10 11,60/11,80 Ощадбанк 42,10/42,55 49,50/50,10 11,60/11,90 ПУМБ 42,00/42,50 49,40/50,10 11,60/11,90 Укргазбанк 42,10/42,55 49,50/50,10 11,60/11,90 Райффайзен 42,15/42,50 49,40/50,15 11,50/11,80

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.