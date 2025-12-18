Запланована подія 2

Курс валют на 18 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс на четверг / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на шестнадцать копеек, в то же время евро подешевел на четыре копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.12.2025 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,34 грн (+16 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 49,63 грн (-4 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,79 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 42,28/42,37
Евро 49,70/49,90
Злотый 11,75/11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,95/42,55 49,00/50,00 11,60/11,80
Ощадбанк 42,25/42,70 49,55/50,15 11,60/11,90
ПУМБ 42,20/42,80 49,60/50,30 11,60/11,90
Укргазбанк 42,25/42,70 49,55/50,15 11,60/11,90
Райффайзен 42,23/42,58 49,30/50,05 11,50/11,80

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.

Автор:
Светлана Манько