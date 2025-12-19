Курс валют на 19 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне не изменился, в то же время евро подешевел на четыре копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.12.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 42,34 грн (+0 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,59 грн (-4 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,79 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,25/42,33 Евро 49,70/49,90 Злотый 11,77/11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,90/42,50 49,00/50,00 11,60/11,80 Сбербанк 42,15/42,65 49,55/50,15 11,60/11,90 ПУМБ 42,10/42,70 49,60/50,30 11,60/11,90 Укргазбанк 42,15/42,65 49,55/50,15 11,60/11,90 Райффайзен 42,03/42,40 49,30/50,05 11,50/11,80

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.