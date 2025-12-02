Курс валют на 2 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на сем копеек, в то же время евро подорожало сразу на сорок две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 2.12.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,34 грн (+7 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,31 грн (+42 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,66 грн (+13 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,27/42,35 Евро 49,15/49,35 Злотый 11,57/11,66

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 2 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,90/42,50 48,60/49,60 11,40/11,70 Ощадбанк 42,25/42,65 49,00/49,70 11,40/11,80 ПУМБ 42,10/42,70 48,80/49,50 11,50/11,90 Укргазбанк 42,25/42,65 49,00/49,70 11,40/11,80 Райффайзен 42,20/42,53 48,90/49,55 11,30/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.