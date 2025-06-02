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Курс валют на 2 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США остался стабильным, в то же время евро вырос на 27 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 02.06.2025 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,52 грн (0 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,07 грн (+27 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,07 грн (+ 3 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,45 грн
|Евро
|47,15/47,33 грн
|Злотый
|11,03/11,14 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 30 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 14/41,75
|46,60/47,60
|Сбербанк
|4125/41,75
|46,70/47,60
|10,80/11,25
|ПУМБ
|41,30/41,90
|46,80/47,50
|10,93/11,23
|Укргазбанк
|41,30/41,75
|46,90/47,35
|10,50/11,30
|Райффайзен
|41,45/41,72
|46,70/47,40
Заметим, по прогнозам экспертов, в июне ожидается колебание курса гривны в пределах 41,3–42,9 грн за доллар и 46,3–47,8 грн за евро. Май для курса гривны по отношению к доллару прошел относительно стабильно: на межбанке курс даже немного снизился — с 41,56 до 41,52 грн за доллар, а на наличном рынке — с 41,72 до 41,70 грн.