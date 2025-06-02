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Курс валют на 2 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Курс валют

Официальный курс гривны по отношению к доллару США остался стабильным, в то же время евро вырос на 27 копеек.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 02.06.2025 (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,52 грн (0 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 47,07 грн (+27 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,07 грн (+ 3 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,40/41,45 грн
Евро 47,15/47,33 грн
Злотый 11,03/11,14 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41, 14/41,75 46,60/47,60
Сбербанк 4125/41,75 46,70/47,60 10,80/11,25
ПУМБ 41,30/41,90 46,80/47,50 10,93/11,23
Укргазбанк 41,30/41,75 46,90/47,35 10,50/11,30
Райффайзен 41,45/41,72 46,70/47,40

Заметим, по прогнозам экспертов, в июне ожидается колебание курса гривны в пределах 41,3–42,9 грн за доллар и 46,3–47,8 грн за евро. Май для курса гривны по отношению к доллару прошел относительно стабильно: на межбанке курс даже немного снизился — с 41,56 до 41,52 грн за доллар, а на наличном рынке — с 41,72 до 41,70 грн.

Автор:
Ольга Опенько