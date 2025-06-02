Курс валют на 2 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США залишився стабыльним, водночас євро зріс на 27 копійок.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 02.06.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,52 грн ( 0 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,07 грн ( +27 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,07 грн (+ 3 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,45 грн Євро 47,15/47,33 грн Злотий 11,03/11,14 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 30 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41, 14/41,75 46,60/47,60 Ощадбанк 4125/41,75 46,70/47,60 10,80/11,25 ПУМБ 41,30/41,90 46,80/47,50 10,93/11,23 Укргазбанк 41,30/41,75 46,90/47,35 10,50/11,30 Райффайзен 41,45/41,72 46,70/47,40

Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні очікується коливання курсу гривні в межах 41,3–42,9 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Травень для курсу гривні щодо долара минув відносно стабільно: на міжбанку курс навіть трохи знизився — з 41,56 до 41,52 грн за долар, а на готівковому ринку — з 41,72 до 41,70 грн. Натомість пара гривня/євро демонструвала помітніші коливання.