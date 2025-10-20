- Категория
Курс валют на 20 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 9 копеек, а евро подорожало сразу на 24 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.10.2025 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,73 грн (+9 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,76 грн (+24 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,48 грн (+7 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,70/41,80
|Евро
|48,80/49,00
|Злотый
|11,38/11,50
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 20 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,40/41,95
|48,25/49,15
|11,10/11,40
|Ощадбанк
|41,55/41,98
|48,40/49,20
|11,10/11,40
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,30/49,10
|11,00/11,40
|Укргазбанк
|41,50/41,98
|48,40/49,20
|11,10/11,40
|Райффайзен
|41,60/41,95
|48,35/49,08
|11,00/11,40
