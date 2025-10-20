Курс валют на 20 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 9 копеек, а евро подорожало сразу на 24 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.10.2025 г. (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,73 грн (+9 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,76 грн (+24 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,48 грн (+7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,70/41,80 Евро 48,80/49,00 Злотый 11,38/11,50

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 20 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,40/41,95 48,25/49,15 11,10/11,40 Ощадбанк 41,55/41,98 48,40/49,20 11,10/11,40 ПУМБ 41,50/42,10 48,30/49,10 11,00/11,40 Укргазбанк 41,50/41,98 48,40/49,20 11,10/11,40 Райффайзен 41,60/41,95 48,35/49,08 11,00/11,40

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.