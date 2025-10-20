Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,10

EUR

48,76

+0,24

Наличный курс:

USD

41,80

41,70

EUR

49,00

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 20 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
НБУ установил официальный курс на понедельник / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 9 копеек, а евро подорожало сразу на 24 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.10.2025 г. (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,73 грн (+9 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,76 грн (+24 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,48 грн (+7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,70/41,80
Евро 48,80/49,00
Злотый 11,38/11,50

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 20 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,40/41,95 48,25/49,15 11,10/11,40
Ощадбанк 41,55/41,98 48,40/49,20 11,10/11,40
ПУМБ 41,50/42,10 48,30/49,10 11,00/11,40
Укргазбанк 41,50/41,98 48,40/49,20 11,10/11,40
Райффайзен 41,60/41,95 48,35/49,08 11,00/11,40

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько