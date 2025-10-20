Курс валют на 20 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на 9 копійок, а євро подорожчало одразу на 24 копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20.10.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,73 грн (+9 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,76 грн (+24 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,48 грн (+7 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,70/41,80 Євро 48,80/49,00 Злотий 11,38/11,50

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 20 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,40/41,95 48,25/49,15 11,10/11,40 Ощадбанк 41,55/41,98 48,40/49,20 11,10/11,40 ПУМБ 41,50/42,10 48,30/49,10 11,00/11,40 Укргазбанк 41,50/41,98 48,40/49,20 11,10/11,40 Райффайзен 41,60/41,95 48,35/49,08 11,00/11,40

Національний банк вчергове пом'якшив валютні обмеження, запроваджені від початку повномасштабної війни. Чому це відбулося саме зараз та хто і що від цього отримає — читайте в матеріалі Delo.ua.