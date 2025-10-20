- Категорія
Курс валют на 20 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на 9 копійок, а євро подорожчало одразу на 24 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20.10.2025 (понеділок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,73 грн (+9 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,76 грн (+24 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,48 грн (+7 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,70/41,80
|Євро
|48,80/49,00
|Злотий
|11,38/11,50
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 20 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,40/41,95
|48,25/49,15
|11,10/11,40
|Ощадбанк
|41,55/41,98
|48,40/49,20
|11,10/11,40
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,30/49,10
|11,00/11,40
|Укргазбанк
|41,50/41,98
|48,40/49,20
|11,10/11,40
|Райффайзен
|41,60/41,95
|48,35/49,08
|11,00/11,40
