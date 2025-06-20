Курс валют на 21-22 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21-22 июня (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 20 июня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,69 грн.

Курс евро

1 евро – 47,86 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,19 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,57/41,68 грн Евро 48,16/48,35 грн Злотый 11,18/11,30 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 20 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,30/41,90 47,30/48,30 Ощадбанк 41,30/41,95 47,70/48,50 10,80/11,40 ПУМБ 41,40/42,00 47,80/48,50 11,10/11,40 Укргазбанк 41,30/41,95 47,70/48,50 10,80/11,40 Райффайзен 41,65/41,95 47,50/48,25

Заметим, по прогнозам экспертов, до конца июня доллар будет колебаться в пределах 41,6-41,9 грн, а евро немного подешевеет и стабилизируется в диапазоне 46,5-47,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.