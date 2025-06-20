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Курс валют на 21-22 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21-22 июня (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 20 июня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,69 грн.
Курс евро
- 1 евро – 47,86 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,19 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,57/41,68 грн
|Евро
|48,16/48,35 грн
|Злотый
|11,18/11,30 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 20 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,30/41,90
|47,30/48,30
|Ощадбанк
|41,30/41,95
|47,70/48,50
|10,80/11,40
|ПУМБ
|41,40/42,00
|47,80/48,50
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,30/41,95
|47,70/48,50
|10,80/11,40
|Райффайзен
|41,65/41,95
|47,50/48,25
Заметим, по прогнозам экспертов, до конца июня доллар будет колебаться в пределах 41,6-41,9 грн, а евро немного подешевеет и стабилизируется в диапазоне 46,5-47,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.