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Курс валют на 21-22 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Фото: Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 21-22 червня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 20 червня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,69 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 47,86 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,19 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,57/41,68 грн
Євро 48,16/48,35 грн
Злотий 11,18/11,30 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 20 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,30/41,90 47,30/48,30
Ощадбанк 41,30/41,95 47,70/48,50 10,80/11,40
ПУМБ 41,40/42,00 47,80/48,50 11,10/11,40
Укргазбанк 41,30/41,95 47,70/48,50 10,80/11,40
Райффайзен 41,65/41,95 47,50/48,25

Зауважимо, за прогнозами експертів, до кінця червня долар коливатиметься в межах 41,6-41,9 грн, а євро трохи подешевшає та стабілізується в діапазоні 46,5-47,5 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько