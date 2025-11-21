Курс валют на 21 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, в то же время евро подешевел сразу на двадцать одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.11.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 42,15 грн (+6 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,52 грн (-21 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,46 грн (-7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,18/42,28 Евро 48,85/49,03 Злотый 11,50/11,60

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,75/42,35 48,00/49,00 11,40/11,70 Ощадбанк 42,05/42,50 48,35/49,15 11,40/11,80 ПУМБ 42,00/42,60 48,60/49,30 11,50/11,90 Укргазбанк 42,05/42,50 48,35/49,15 11,40/11,80 Райффайзен 42,05/42,50 48,35/48,99 11,30/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.