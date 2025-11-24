Курс валют на 24 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на двенадцать копеек, в то же время евро подорожало на восемнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 24.11.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,27 грн (+12 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,70 грн (+18 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,47 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,33/42,45 Евро 48,98/49,15 Злотый 11,50/11,60

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,83/42,43 48,10/49,10 11,40/11,70 Ощадбанк 42,10/42,55 48,45/49,25 11,40/11,80 ПУМБ 42,10/42,70 48,60/49,30 11,50/11,90 Укргазбанк 42,10/42,55 48,45/49,25 11,40/11,80 Райффайзен 42,10/42,43 48,40/48,96 11,30/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.