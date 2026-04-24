Курс валют на 25-26 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25-26 апреля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 24 апреля.

Курс доллара

1 доллар США – 43,94 грн.

Курс евро

1 евро – 51,38 грн.

Курс злотого

1 злотый – 12,10 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,85/43,93 Евро 51,43/51,63 Злотый 12,00/12,15

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 24 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,65/44,25 50,90/51,90 Ощадбанк 43,55/ 44,20 51,20/51,90 12,30/12,80 ПУМБ 43,70/ 44,30 51,30/52,00 12,30/12,80 Укргазбанк 43,55/ 44,20 51,20/51,90 12,30/12,80 Райффайзен 43,90/ 44,25 51,20/51,85

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.