Курс валют на 25-26 квітня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 25-26 квітня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 24 квітня.

Курс долара

1 долар США – 43,94 грн.

Курс євро

1 євро – 51,38 грн.

Курс злотого

1 злотий – 12,10 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,85/43,93 Євро 51,43/51,63 Злотий 12,00/12,15

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 24 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,65/44,25 50,90/51,90 Ощадбанк 43,55/ 44,20 51,20/51,90 12,30 / 12,80 ПУМБ 43,70/ 44,30 51,30 / 52,00 12,30 / 12,80 Укргазбанк 43,55/ 44,20 51,20/51,90 12,30 / 12,80 Райффайзен 43,90/ 44,25 51,20 / 51,85

Зауважимо, валютний ринок України, у квітні демонструватиме відносну стабільність, попри тиск з боку цін на пальне. За прогнозами банкірів, ситуативні коливання на готівковому ринку будуть стриманими, а курс купівлі долара може тимчасово знизитися через зростання пропозиції від населення.