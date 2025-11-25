Запланована подія 2

Курс валют на 25 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

гривна, доллар
НБУ установил официальный курс валют на вторник / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на десять копеек, в то же время евро подорожало на двадцать две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.11.2025 года (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,37 грн (+10 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,92 грн (+22 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,56 грн (+9 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 42,48/42,60
Евро 49,15/49,35
Злотый 11,55/11,67

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 25 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 42,00/42,60 48,30/49,30 11,40/11,70
Ощадбанк 42,30/42,80 48,75/49,45 11,40/11,80
ПУМБ 42,20/42,80 48,70/49,40 11,50/11,90
Укргазбанк 42,30/42,80 48,75/49,45 11,40/11,80
Райффайзен 42,30/42,63 48,60/49,21 11,30/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.

Автор:
Светлана Манько