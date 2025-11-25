- Категория
Курс валют на 25 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на десять копеек, в то же время евро подорожало на двадцать две копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 25.11.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,37 грн (+10 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,92 грн (+22 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,56 грн (+9 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,48/42,60
|Евро
|49,15/49,35
|Злотый
|11,55/11,67
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 25 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,00/42,60
|48,30/49,30
|11,40/11,70
|Ощадбанк
|42,30/42,80
|48,75/49,45
|11,40/11,80
|ПУМБ
|42,20/42,80
|48,70/49,40
|11,50/11,90
|Укргазбанк
|42,30/42,80
|48,75/49,45
|11,40/11,80
|Райффайзен
|42,30/42,63
|48,60/49,21
|11,30/11,70
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.