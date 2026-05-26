Курс валют на 26 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки, в то же время евро подорожало сразу на двадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.05.2026 ( вторник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,24 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,53 грн (+20 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,17 грн (+7 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,02/44,12
|Евро
|51,54/51,70
|Злотый
|12,01/12,12
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 26 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,95/44,45
|50,80/51,80
|Ощадбанк
|43,90/ 44,45
|51,25/51,90
|12,20/12,60
|ПУМБ
|43,90/ 44,50
|51,30/52,00
|12,20/12,60
|Укргазбанк
|43,90/ 44,45
|51,25/51,90
|12,20/ 12,60
|Райффайзен
|44,05/ 44,47
|51,20/51,85
Напомним, на валютном рынке Украины на прошлой неделе зафиксировали усиление доллара на фоне слабеющего евро. К концу мая ожидается повышенная волатильность курса валют из-за политических решений в Верховной Раде, налогового периода и влияния международных финансовых факторов.