Курс валют на 26 мая 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на две копейки, в то же время евро подорожало сразу на двадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 26.05.2026 ( вторник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,24 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,53 грн (+20 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,17 грн (+7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,02/44,12 Евро 51,54/51,70 Злотый 12,01/12,12

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 26 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,95/44,45 50,80/51,80 Ощадбанк 43,90/ 44,45 51,25/51,90 12,20/12,60 ПУМБ 43,90/ 44,50 51,30/52,00 12,20/12,60 Укргазбанк 43,90/ 44,45 51,25/51,90 12,20/ 12,60 Райффайзен 44,05/ 44,47 51,20/51,85

Напомним, на валютном рынке Украины на прошлой неделе зафиксировали усиление доллара на фоне слабеющего евро. К концу мая ожидается повышенная волатильность курса валют из-за политических решений в Верховной Раде, налогового периода и влияния международных финансовых факторов.