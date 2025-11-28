Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,29

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 28 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро, обмен валют
Нацбанк установил официальный курс на пятницу / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на десять копеек, в то же время евро подорожало на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 28.11.2025 года (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,19 грн (-11 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,87 грн (-8 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,55 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 42,30/42,38
Евро 49,10/49,29
Злотый 11,57/11,68

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 28 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,77/42,37 48,35/49,35 11,40/11,70
Ощадбанк 42,05/42,65 48,70/49,45 11,40/11,80
ПУМБ 42,00/42,60 48,70/49,40 11,50/11,90
Укргазбанк 42,05/42,65 48,70/49,45 11,40/11,80
Райффайзен 42,05/42,39 48,50/49,25 11,30/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.

Автор:
Светлана Манько