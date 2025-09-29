Курс валют на 29 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, в то же время евро подешевело сразу на тридцать одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 29.09.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,48 грн (-1 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,40 грн (-31 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,33 грн (-9 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,38/41,45 Евро 48,72/48,90 Злотый 11,38/11,49

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 29 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,05/41,65 48,05/48,80 11,20/11,50 Ощадбанк 41,30/41,75 48,45/49,10 11,10/11,60 ПУМБ 41,30/41,90 48,50/49,20 11,32/11,62 Укргазбанк 41,30/41,75 48,45/49,10 11,10/11,60 Райффайзен 41,35/41,64 48,20/48,67 11,10/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.