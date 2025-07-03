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Курс валют на 3 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США незначительно укрепился, в то же время евро подешевел сразу на 27 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 03.06.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,81 грн (-1коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,13 грн (-27 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,56 грн (-8 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,60/41,70 грн
|Евро
|49,35/49,55 грн
|Злотый
|11,54/11,65 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 1 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,39/41,99
|48,70/49,70
|Ощадбанк
|41,40/42,00
|48,90/49,75
|11,05/11,65
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,90/49,60
|11,45/11,75
|Укргазбанк
|41,40/42,00
|48,90/49,75
|11,05/11,65
|Райффайзен
|41,61/41,86
|48,80/49,35
Заметим, по оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл., тогда как ситуация с евро менее предсказуема из-за событий на мировом рынке. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.