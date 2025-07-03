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Курс валют на 3 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил курс валют на четверг

Официальный курс гривни по отношению к доллару США незначительно укрепился, в то же время евро подешевел сразу на 27 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 03.06.2025 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,81 грн (-1коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 49,13 грн (-27 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,56 грн (-8 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,60/41,70 грн
Евро 49,35/49,55 грн
Злотый 11,54/11,65 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,39/41,99 48,70/49,70
Ощадбанк 41,40/42,00 48,90/49,75 11,05/11,65
ПУМБ 41,50/42,10 48,90/49,60 11,45/11,75
Укргазбанк 41,40/42,00 48,90/49,75 11,05/11,65
Райффайзен 41,61/41,86 48,80/49,35

Заметим, по оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл., тогда как ситуация с евро менее предсказуема из-за событий на мировом рынке. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько