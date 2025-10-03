- Категория
Курс валют на 3 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, в то же время евро подорожало на тринадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3.10.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,28 грн (+6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,50 грн (+13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,39 грн (+3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,16/41,25
|Евро
|48,55/48,77
|Злотый
|11,35/11,45
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 3 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,85/41,45
|47,80/48,80
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,10/41,55
|48,20/48,85
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,30/49,00
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,10/41,55
|48,20/48,85
|11,10/11,30
|Райффайзен
|40,97/41,33
|48,00/48,59
|11,00/11,30
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.