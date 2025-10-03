Курс валют на 3 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, в то же время евро подорожало на тринадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3.10.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,28 грн (+6 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,50 грн (+13 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,39 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,16/41,25 Евро 48,55/48,77 Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,85/41,45 47,80/48,80 11,10/11,30 Ощадбанк 41,10/41,55 48,20/48,85 11,10/11,30 ПУМБ 41,10/41,70 48,30/49,00 11,00/11,30 Укргазбанк 41,10/41,55 48,20/48,85 11,10/11,30 Райффайзен 40,97/41,33 48,00/48,59 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.