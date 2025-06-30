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Курс валют на 30 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США снизился и упал до нового исторического минимума по отношению к евро, подорожавшему сразу на 46 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.06.2025 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,64 грн (+5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,32 грн (+46 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,50 грн (+5 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,60/41,68 грн
|Евро
|49,05/49,25 грн
|Злотый
|11,45/11,98 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 30 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,30/41,90
|48,30/49,30
|Ощадбанк
|41,25/41,95
|48,55/49,35
|11,05/11,65
|ПУМБ
|41,40/42,00
|48,50/49,20
|11,35/11,63
|Укргазбанк
|41,25/41,95
|48,55/49,35
|11,05/11,65
|Райффайзен
|41,60/41,87
|48,40/49,25
Заметим, по оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл., тогда как ситуация с евро менее предсказуема из-за событий на мировом рынке. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.