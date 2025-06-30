Курс валют на 30 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США снизился и упал до нового исторического минимума по отношению к евро, подорожавшему сразу на 46 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.06.2025 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,64 грн (+5 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,32 грн (+46 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,50 грн (+5 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,60/41,68 грн Евро 49,05/49,25 грн Злотый 11,45/11,98 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,30/41,90 48,30/49,30 Ощадбанк 41,25/41,95 48,55/49,35 11,05/11,65 ПУМБ 41,40/42,00 48,50/49,20 11,35/11,63 Укргазбанк 41,25/41,95 48,55/49,35 11,05/11,65 Райффайзен 41,60/41,87 48,40/49,25

Заметим, по оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл., тогда как ситуация с евро менее предсказуема из-за событий на мировом рынке. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.