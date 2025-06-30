Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

+0,06

EUR

48,78

+0,14

Наличный курс:

USD

41,68

41,60

EUR

49,25

49,05

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 30 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют, доллар
Фото: pixabay

Официальный курс гривни по отношению к доллару США снизился и упал до нового исторического минимума по отношению к евро, подорожавшему сразу на 46 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.06.2025 (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,64 грн (+5 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,32 грн (+46 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,50 грн (+5 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,60/41,68 грн
Евро 49,05/49,25 грн
Злотый 11,45/11,98 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,30/41,90 48,30/49,30
Ощадбанк 41,25/41,95 48,55/49,35 11,05/11,65
ПУМБ 41,40/42,00 48,50/49,20 11,35/11,63
Укргазбанк 41,25/41,95 48,55/49,35 11,05/11,65
Райффайзен 41,60/41,87 48,40/49,25

Заметим, по оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл., тогда как ситуация с евро менее предсказуема из-за событий на мировом рынке. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько