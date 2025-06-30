Курс валют на 30 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США знизився та впав до нового історичного мінімуму щодо євро, яке подорожчало одразу на 46 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 30.06.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,64 грн (+5 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,32 грн (+46 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,50 грн (+5 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,60/41,68 грн Євро 49,05/49,25 грн Злотий 11,45/11,98 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 30 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,30/41,90 48,30/49,30 Ощадбанк 41,25/41,95 48,55/49,35 11,05/11,65 ПУМБ 41,40/42,00 48,50/49,20 11,35/11,63 Укргазбанк 41,25/41,95 48,55/49,35 11,05/11,65 Райффайзен 41,60/41,87 48,40/49,25

Зауважимо, за оцінками експертів, на початку липня гривня до долара коливатиметься в межах 41,4–41,9 грн/дол., тоді як ситуація з євро менш передбачувана через події на світовому ринку. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.