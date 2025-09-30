Курс валют на 30 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова снизился, в то же время евро подорожал на четыре копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.09.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,32 грн (-16 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,44 грн (+4 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,35 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,30/41,38 Евро 48,70/48,85 Злотый 11,38/11,48

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,95/41,55 47,85/48,85 11,20/11,50 Ощадбанк 41,25/41,70 48,20/48,90 11,10/11,60 ПУМБ 41,20/41,80 48,20/48,90 11,32/11,62 Укргазбанк 41,25/41,70 48,20/48,90 11,10/11,60 Райффайзен 41,10/41,42 48,00/48,72 11,10/11,60

