Курс валют на 30 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова снизился, в то же время евро подорожал на четыре копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.09.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,32 грн (-16 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,44 грн (+4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,35 грн (+2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,30/41,38
|Евро
|48,70/48,85
|Злотый
|11,38/11,48
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 30 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,95/41,55
|47,85/48,85
|11,20/11,50
|Ощадбанк
|41,25/41,70
|48,20/48,90
|11,10/11,60
|ПУМБ
|41,20/41,80
|48,20/48,90
|11,32/11,62
|Укргазбанк
|41,25/41,70
|48,20/48,90
|11,10/11,60
|Райффайзен
|41,10/41,42
|48,00/48,72
|11,10/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.