Курс валют на 30 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, а евро подорожал на одну копейку, установив снова исторический максимум.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.01.2026 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,85 грн (+8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,24 грн (+1 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,19 грн (+0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,91/43,06
|Евро
|51,25/50,50
|Злотый
|12,15/12,28
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 30 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|42,40/43,00
|50,60/51,60
|Ощадбанк
|42,65/43,20
|51,05/51,85
|12,45/12,85
|ПУМБ
|42,60/43,20
|50,90/51,60
|12,30/12,90
|Укргазбанк
|42,65/43,20
|51,05/51,85
|12,45/12,90
|Райффайзен
|42,57/ 42,99
|50,30/ 51,76
Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.