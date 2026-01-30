Курс валют на 30 января 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова укрепился, а евро подорожал на одну копейку, установив снова исторический максимум.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 30.01.2026 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 42,85 грн (+8 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,24 грн (+1 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,19 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,91/43,06 Евро 51,25/50,50 Злотый 12,15/12,28

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 30 января курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,40/43,00 50,60/51,60 Ощадбанк 42,65/43,20 51,05/51,85 12,45/12,85 ПУМБ 42,60/43,20 50,90/51,60 12,30/12,90 Укргазбанк 42,65/43,20 51,05/51,85 12,45/12,90 Райффайзен 42,57/ 42,99 50,30/ 51,76

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.