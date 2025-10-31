Запланована подія 2

Дата публикации
Читати українською

Курс валют на 31 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Курс гривны укрепился по отношению к доллару США и евро / Freepik

Официальный курс доллара США снизился ниже 42 гривен, а евро подешевел сразу на 36 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 31.10.2025 года (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,97 грн (-4 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,51 грн (-36 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,43 грн (-9 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,90/42,05
Евро 48,800/49,05
Злотый 11,50/11,61

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 31 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,55/42,15 48,35/49,05 11,30/11,60
Ощадбанк 41,75/42,25 48,30/49,20 11,30/11,60
ПУМБ 41,70/42,30 48,50/49,20 11,20/11,50
Укргазбанк 41,75/42,25 48,30/49,20 11,30/11,60
Райффайзен 41,70/42,05 48,67/49,26 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.

Автор:
Светлана Манько