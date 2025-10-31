Курс валют на 31 жовтня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США знизився нижче 42 гривень, а євро подешевшало одразу на 36 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 31.10.2025 (п'ятниця).

Курс долара

1 долар США – 47,97 грн (-4 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,51 грн (-36 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,43 грн (-9 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,90/42,05 Євро 48,800/49,05 Злотий 11,50/11,61

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 31 жовтня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,55/42,15 48,35/49,05 11,30/11,60 Ощадбанк 41,75/42,25 48,30/49,20 11,30/11,60 ПУМБ 41,70/42,30 48,50/49,20 11,20/11,50 Укргазбанк 41,75/42,25 48,30/49,20 11,30/11,60 Райффайзен 41,70/42,05 48,67/49,26 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.