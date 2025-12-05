Курс валют на 5 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, в то же время курс евро остался без изменений.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 5.12.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 42,18 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,23 грн (+0 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,63 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,17/42,25 Евро 49,20/49,40 Злотый 11,60/11,68

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 3 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,75/42,35 48,55/49,55 11,40/11,70 Ощадбанк 42,10/42,60 49,00/49,70 11,40/11,80 ПУМБ 42,00/42,60 48,90/49,70 11,50/11,90 Укргазбанк 42,10/42,60 49,00/49,70 11,40/11,80 Райффайзен 42,05/42,39 48,80/49,50 11,30/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.