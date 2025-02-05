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Курс валют на 5 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро, доллар
Гривна укрепилась по отношению к доллару.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США незначительно укрепился, в то же время евро подорожало на 25 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 05.02.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,75 грн за доллар (-4 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,11 грн (+25 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,21 грн (+8 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

  • Курс доллара США: 41,78/41,80 грн.
  • Курс евро: 43,35/43,55 грн.
  • Курс злотого: 10,25/10,40 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 февраля курс доллара выглядит так:

  • ПриватБанк: 41,35/41,95 грн.
  • Ощадбанк: 41,45/42,00 грн.
  • ПУМБ: 41,60/42,20 грн.
  • Укргазбанк: 41,45/41,95 грн.
  • Райффайзен: 41,50/41,90 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 5 февраля:

  • ПриватБанк: 42,60/43,30 грн.
  • Ощадбанк: 42,70/43,70 грн.
  • ПУМБ: 42,80/43,50 грн.
  • Укргазбанк: 42,60/43,30 грн.
  • Райффайзен: 42,60/43,57 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

  • Ощадбанк: 9,90/10,30 грн.
  • ПУМБ: 9,80/10,30 грн.
  • Укргазбанк: 9,90/10,30 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

Валютный рынок завершил январь падением официального курса на 0,8%. Впрочем, среднесрочный девальвационный тренд остается неизменным. Детальнее читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько