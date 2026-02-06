Курс валют на 6 февраля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, в то же время евро подешевел сразу на тринадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 06.02.2026 (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 43,14 грн (-3 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,90 грн (-13 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,05 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,00/43,15 Евро 51,00/50,20 Злотый 12,11/12,23

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 5 февраля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 42,75/43,35 50,40/51,40 Ощадбанк 42,95/43,50 50,70/51,50 12,45/12,90 ПУМБ 42,90/43,50 50,80/51,50 12,35/12,95 Укргазбанк 42,95/43,50 50,70/51,50 12,45/12,90 Райффайзен 42,95/ 43,33 50,50/ 51,18

Напомним, в НБУ уверяют, что ослабление гривны в январе 2026 года явилось результатом сезонных факторов. Ситуация на валютном рынке остается под контролем, а доллар является основной курсообразующей валютой регулятора.