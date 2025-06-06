- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 7-8 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7-8 июня (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 6 июня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,47 грн.
Курс евро
- 1 евро – 47,38 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,05 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,33/41,38 грн
|Евро
|47,50/47,70 грн
|Злотый
|11,05/11,15 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 6 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,07/41,67
|46,75/47,75
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|47,15/47,90
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,20/41,80
|47,00/47,70
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,10/41,70
|47,15/47,90
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,30/41,56
|47,00/47,86
Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса. Ожидается колебание курса гривны в пределах 41,3-42,9 грн за доллар и 46,3-47,8 грн за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.