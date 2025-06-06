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Курс валют на 7-8 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Фото: Freepik

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7-8 июня (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 6 июня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,47 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 47,38 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,05 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,33/41,38 грн
Евро 47,50/47,70 грн
Злотый 11,05/11,15 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,07/41,67 46,75/47,75
Ощадбанк 41,10/41,70 47,15/47,90 10,60/11,20
ПУМБ 41,20/41,80 47,00/47,70 11,00/11,30
Укргазбанк 41,10/41,70 47,15/47,90 10,60/11,20
Райффайзен 41,30/41,56 47,00/47,86

Заметим, по прогнозам экспертов, в июне может вернуться повышенный спрос на валюту, что повлечет за собой рост курса. Ожидается колебание курса гривны в пределах 41,3-42,9 грн за доллар и 46,3-47,8 грн за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько