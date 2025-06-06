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Курс валют на 7-8 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7-8 червня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 6 червня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,47 грн.
Курс євро
- 1 євро – 47,38 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,05 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,33/41,38 грн
|Євро
|47,50/47,70 грн
|Злотий
|11,05/11,15 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 6 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,07/41,67
|46,75/47,75
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|47,15/47,90
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,20/41,80
|47,00/47,70
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,10/41,70
|47,15/47,90
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,30/41,56
|47,00/47,86
Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу. Очікується коливання курсу гривні в межах 41,3–42,9 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.