Курс валют на 7-8 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 7-8 червня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 6 червня.

Курс долара

1 долар США – 41,47 грн.

Курс євро

1 євро – 47,38 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,05 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,33/41,38 грн Євро 47,50/47,70 грн Злотий 11,05/11,15 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 6 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,07/41,67 46,75/47,75 Ощадбанк 41,10/41,70 47,15/47,90 10,60/11,20 ПУМБ 41,20/41,80 47,00/47,70 11,00/11,30 Укргазбанк 41,10/41,70 47,15/47,90 10,60/11,20 Райффайзен 41,30/41,56 47,00/47,86

Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу. Очікується коливання курсу гривні в межах 41,3–42,9 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.