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Курс валют на 7 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подешевел сразу на пятнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7.07.2026 ( вторник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,56 грн (-1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,87 грн (-15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,86 грн (-4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,55/44,65
|Евро
|51,15/51,35
|Злотый
|11,83/11,95
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 7 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,20/44,80
|50,30/51,30
|Ощадбанк
|44,50/ 44,85
|50,50/51,35
|11,40/12,10
|ПУМБ
|44,50/ 44,85
|50,50/51,35
|11,40/12,10
|Укргазбанк
|44,50/ 44,85
|50,50/51,35
|11,40/12,10
|Райффайзен
|44,35/ 44,76
|50,50/51,25
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.