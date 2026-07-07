Курс валют на 7 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одну копейку, в то же время евро подешевел сразу на пятнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7.07.2026 ( вторник ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,56 грн (-1 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,87 грн (-15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,86 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,55/44,65 Евро 51,15/51,35 Злотый 11,83/11,95

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,20/44,80 50,30/51,30 Ощадбанк 44,50/ 44,85 50,50/51,35 11,40/12,10 ПУМБ 44,50/ 44,85 50,50/51,35 11,40/12,10 Укргазбанк 44,50/ 44,85 50,50/51,35 11,40/12,10 Райффайзен 44,35/ 44,76 50,50/51,25

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.