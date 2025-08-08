- Категория
Курс валют на 8 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 15 копеек, а евро остался без изменений.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.08.2025 года (пятницу).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,46 грн (-15 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,28 грн (0 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,33 грн (+4 коп.).
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,43/41,50
|Евро
|48,30/48,54
|Злотый
|11,25/11,35
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 8 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41.10/41.70
|47.80/48.80
|Ощадбанк
|41.30/41.80
|48.00/48.85
|9.70/10.40
|ПУМБ
|41.30/41.90
|47.90/48.60
|11.10/11.40
|Укргазбанк
|41.20 /41.70
|48.15/48.65
|10.50/11.50
|Райффайзен
|41.32/41.61
|48.00/48.54
Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.