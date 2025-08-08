Курс валют на 8 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на 15 копеек, а евро остался без изменений.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 8.08.2025 года (пятницу).

Курс доллара

1 доллар США – 41,46 грн (-15 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,28 грн (0 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,33 грн (+4 коп.).

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,43/41,50 Евро 48,30/48,54 Злотый 11,25/11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 8 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41.10/41.70 47.80/48.80 Ощадбанк 41.30/41.80 48.00/48.85 9.70/10.40 ПУМБ 41.30/41.90 47.90/48.60 11.10/11.40 Укргазбанк 41.20 /41.70 48.15/48.65 10.50/11.50 Райффайзен 41.32/41.61 48.00/48.54

Заметим, по оценкам экспертов, в начале августа курс гривны к доллару будет находиться в пределах 41,8–42,4 грн/долл., а курс гривны к евро – в пределах 48,5–50 грн/евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.