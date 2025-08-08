Курс валют на 8 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 15 копійок, а євро залишився без змін.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8.08.2025 (п'ятницю).

Курс долара

1 долар США – 41,46 грн (-15 коп.).

Курс євро

1 євро – 48,28 грн (0 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,33 грн (+4 коп.).

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,43/41,50 Євро 48,30/48,54 Злотий 11,25/11,35

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 8 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41.10 / 41.70 47.80 / 48.80 Ощадбанк 41.30 / 41.80 48.00 / 48.85 9.70 / 10.40 ПУМБ 41.30 / 41.90 47.90/48.60 11.10 / 11.40 Укргазбанк 41.20 /41.70 48.15 /48.65 10.50 / 11.50 Райффайзен 41.32 / 41.61 48.00 / 48.54

Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.