- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Курс валют на 8 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився на 15 копійок, а євро залишився без змін.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8.08.2025 (п'ятницю).
Курс долара
- 1 долар США – 41,46 грн (-15 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,28 грн (0 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,33 грн (+4 коп.).
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,43/41,50
|Євро
|48,30/48,54
|Злотий
|11,25/11,35
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 8 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41.10 / 41.70
|47.80 / 48.80
|Ощадбанк
|41.30 / 41.80
|48.00 / 48.85
|9.70 / 10.40
|ПУМБ
|41.30 / 41.90
|47.90/48.60
|11.10 / 11.40
|Укргазбанк
|41.20 /41.70
|48.15 /48.65
|10.50 / 11.50
|Райффайзен
|41.32 / 41.61
|48.00 / 48.54
Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.