Новини
Дата публікації
Курс валют на 8 серпня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
НБУ встановив офіційний курс на середу / Depositphotos

Офіційний  курс долара США щодо гривні знизився на 15 копійок, а євро залишився без змін.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 8.08.2025 (п'ятницю). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,46  грн (-15 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,28 грн (0 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,33 грн (+4 коп.). 

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,43/41,50
Євро 48,30/48,54  
Злотий 11,25/11,35  

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 8 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41.10 / 41.70 47.80 / 48.80
Ощадбанк 41.30 / 41.80 48.00 / 48.85 9.70 / 10.40
ПУМБ 41.30 / 41.90 47.90/48.60 11.10 / 11.40
Укргазбанк 41.20 /41.70 48.15 /48.65 10.50 / 11.50
Райффайзен 41.32 / 41.61 48.00 / 48.54

Зауважимо, за оцінками експертів, на початку серпня курс гривні до долара перебуватиме в межах 41,8–42,4 грн/дол., а курс гривні до євро – у межах 48,5-50 грн/євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько