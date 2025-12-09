Курс валют на 9 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова начал укрепляться, в то же время евро подорожало на три копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 9.12.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,07 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,02 грн (+3 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,59 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,25/42,35 Евро 49,25/49,40 Злотый 11,57/11,67

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,70/42,30 48,70/49,30 11,50/11,70 Ощадбанк 42,00/42,50 49,00/49,50 11,50/11,80 ПУМБ 41,90/42,50 48,90/49,50 11,50/11,90 Укргазбанк 42,00/42,50 49,00/49,50 11,50/11,80 Райффайзен 42,00/42,32 48,70/49,32 11,40/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.