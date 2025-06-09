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Курс валют на 9 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился, а евро подешевел на 18 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.06.2025 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,40 грн (-7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,27 грн (-11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,02 грн (-3 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,35/41,42 грн
|Евро
|47,45/47,64 грн
|Злотый
|11,05/11,15 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 9 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,99/41,59
|46,80/47,80
|Ощадбанк
|41,05/41,65
|47,05/47,80
|10,70/11,20
|ПУМБ
|41,20/41,80
|47,20/47,90
|10,90/11,20
|Укргазбанк
|41,05/41,65
|47,05/47,80
|10,70/11,20
|Райффайзен
|41,28/41,55
|46,85/47,53
Заметим, курсовая стабильность сохраняется на фоне низкого спроса на валюту как со стороны населения, так и бизнеса. По прогнозам экспертов, в июне ожидаются колебания курса гривны в пределах 41–42 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.