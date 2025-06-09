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Курс валют на 9 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Фото: Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился, а евро подешевел на 18 копеек.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 09.06.2025 (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,40 грн (-7 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 47,27 грн (-11 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,02 грн (-3 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,35/41,42 грн
Евро 47,45/47,64 грн
Злотый 11,05/11,15 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 9 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 40,99/41,59 46,80/47,80
Ощадбанк 41,05/41,65 47,05/47,80 10,70/11,20
ПУМБ 41,20/41,80 47,20/47,90 10,90/11,20
Укргазбанк 41,05/41,65 47,05/47,80 10,70/11,20
Райффайзен 41,28/41,55 46,85/47,53

Заметим, курсовая стабильность сохраняется на фоне низкого спроса на валюту как со стороны населения, так и бизнеса. По прогнозам экспертов, в июне ожидаются колебания курса гривны в пределах 41–42 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько