Курс валют на 9 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США зміцнився, а євро подешевшало на 18 копійок.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 09.06.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,40 грн (-7 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,27 грн (-11 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,02 грн (-3 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,35/41,42 грн Євро 47,45/47,64 грн Злотий 11,05/11,15 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 9 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 40,99/41,59 46,80/47,80 Ощадбанк 41,05/41,65 47,05/47,80 10,70/11,20 ПУМБ 41,20/41,80 47,20/47,90 10,90/11,20 Укргазбанк 41,05/41,65 47,05/47,80 10,70/11,20 Райффайзен 41,28/41,55 46,85/47,53

Зауважимо, курсова стабільність зберігається на тлі низького попиту валюту як із боку населення, так і бізнесу. За прогнозами експертів, у червні очікуються коливання курсу гривні в межах 41–42 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.