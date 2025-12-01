Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Наличный курс:

USD

42,37

42,27

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Квалификационные центры в Украине: что изменится для студентов профколледжей в 2027 году

студенты, планшет, обучение
Студенты колледжей будут проходить оценку в квалификационных центрах / Freepik

Начиная с 2027 года выпускники профессиональных колледжей будут подтверждать свои навыки в квалификационных центрах.

 

Как пишет Delo.ua, это новшество закреплено в законе Украины "О профессиональном образовании", сообщил председатель Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Об экзаменах для студентов профколледжей

В Украине с 2027 года выпускники профессиональных колледжей будут сдавать квалификационные экзамены в специализированных центрах, подтверждающих их уровень навыков.

Как отметил депутат, после принятия закона "О профессиональном образовании" квалификационные центры стали официальной частью системы профобразования. Новая модель позволяет не только выпускникам, но и людям, которые овладели профессией самостоятельно, пройти независимое оценивание и получить государственный сертификат, подтверждающий их квалификацию.

Бабак отметил, что до 2027 года государство сосредоточится на ужесточении требований к аккредитации и дальнейшему мониторингу работы центров, чтобы обеспечить их прозрачность и добродетель.

"Начиная с 2027 года выпускники профессиональных колледжей будут подтверждать свою квалификацию именно в квалификационных центрах. Поэтому мы сейчас вместе с Национальным агентством квалификации уделяем особое внимание требованиям к аккредитации, постакредитационному мониторингу для того, чтобы все квалификационные центры работали добродетельно", - заявил Бабак.

Напомним, еще в прошлом году в приложении "Действие" появились гранты на обучение. Студенты-контрактники могли получить грант, который покроет часть или все расходы в течение обучения. Сумма гранта – от 15 тысяч гривен.

Автор:
Ольга Опенько