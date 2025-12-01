Квалификационные центры в Украине: что изменится для студентов профколледжей в 2027 году

Начиная с 2027 года выпускники профессиональных колледжей будут подтверждать свои навыки в квалификационных центрах.

Как пишет Delo.ua, это новшество закреплено в законе Украины "О профессиональном образовании", сообщил председатель Комитета образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Об экзаменах для студентов профколледжей

В Украине с 2027 года выпускники профессиональных колледжей будут сдавать квалификационные экзамены в специализированных центрах, подтверждающих их уровень навыков.

Как отметил депутат, после принятия закона "О профессиональном образовании" квалификационные центры стали официальной частью системы профобразования. Новая модель позволяет не только выпускникам, но и людям, которые овладели профессией самостоятельно, пройти независимое оценивание и получить государственный сертификат, подтверждающий их квалификацию.

Бабак отметил, что до 2027 года государство сосредоточится на ужесточении требований к аккредитации и дальнейшему мониторингу работы центров, чтобы обеспечить их прозрачность и добродетель.

"Начиная с 2027 года выпускники профессиональных колледжей будут подтверждать свою квалификацию именно в квалификационных центрах. Поэтому мы сейчас вместе с Национальным агентством квалификации уделяем особое внимание требованиям к аккредитации, постакредитационному мониторингу для того, чтобы все квалификационные центры работали добродетельно", - заявил Бабак.

Напомним, еще в прошлом году в приложении "Действие" появились гранты на обучение. Студенты-контрактники могли получить грант, который покроет часть или все расходы в течение обучения. Сумма гранта – от 15 тысяч гривен.