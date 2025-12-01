Кваліфікаційні центри в Україні: що зміниться для студентів профколеджів у 2027 році

Починаючи з 2027 року, випускники професійних коледжів підтверджуватимуть свої навички у кваліфікаційних центрах.

Як пише Delo.ua, ця новація закріплена в законі України "Про професійну освіту", повідомив голова Комітету освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Про іспити для студентів профколеджів

В Україні з 2027 року випускники професійних коледжів складатимуть кваліфікаційні іспити в спеціалізованих центрах, які підтверджуватимуть їхній рівень навичок.

Як зазначив депутат, після ухвалення закону "Про професійну освіту" кваліфікаційні центри стали офіційною частиною системи профосвіти. Нова модель дозволяє не лише випускникам, а й людям, які опанували професію самостійно, пройти незалежне оцінювання та отримати державний сертифікат, що підтверджує їхню кваліфікацію.

Бабак наголосив, що до 2027 року держава зосередиться на посиленні вимог до акредитації та подальшого моніторингу роботи центрів, аби забезпечити їхню прозорість і доброчесність.

"Починаючи з 2027 року, випускники професійних коледжів будуть підтверджувати свою кваліфікацію саме в кваліфікаційних центрах. Тому ми зараз разом з Національним агентством кваліфікації приділяємо особливу увагу вимогам до акредитації, постакредитаційного моніторингу для того, щоб всі кваліфікаційні центри працювали доброчесно", - заявив Бабак

