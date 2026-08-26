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Латвия с 1 сентября запретила импорт товаров из России и Белоруссии

санкции против РФ
Латвия с 1 сентября запретит импорт из РФ / Shutterstock

Латвия с 1 сентября запретит импорт широкого перечня промышленных товаров из России и Белоруссии. Ограничения будут действовать и для продукции, которую постараются ввезти через третьи страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство иностранных дел Латвии.

Новые правила правительство Латвии приняло во вторник, 25 августа. Сейм поддержал запрет на торговлю рядом товаров с Россией и Беларусью еще в конце июля, а теперь правительство определило дату вступления в силу ограничений.

Какие товары будут запрещены

Ограничения включают значительную группу товаров широкого потребления и готовой продукции. В частности, в список вошли:

  • печатные книги, газеты и прочая полиграфическая продукция;
  • одежда, обувь, головные уборы и другие готовые текстильные изделия;
  • игрушки, игры и спортивные принадлежности.

Ограничения будут распространяться не только на прямой импорт из России и Белоруссии. Запрет будет действовать, если товары российского или белорусского происхождения будут ввозиться через другие страны.

Правительство Латвии объясняет решение интересов национальной безопасности. Власти также хотят сократить доходы России и Беларуси от экспорта и ограничить попадание российских пропагандистских материалов в страну.

Новые ограничения дополняют санкции ЕС и уже существующие национальные запреты Латвии на импорт энергоресурсов, сельскохозяйственной, рыбной и пищевой продукции из России и Белоруссии.

Напомним, в ближайшие месяцы Европейский Союз планирует представить новый пакет санкций против России, который может стать самым масштабным с начала войны.

Автор:
Светлана Манько

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