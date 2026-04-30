"Леса Украины" заключили самый большой контракт на поставку пожарной техники от украинского производителя
Госпредприятие "Леса Украины" заключило самый большой контракт на поставку 14 новых крупногабаритных пожарных автомобилей украинского производства. Из-за конкуренции на тендере стоимость единиц снизилась на 10%, что обеспечило экономию 20 млн. грн.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Закупка производится за собственные средства предприятия без использования государственных субвенций. Помимо грузовых авто, план закупок на текущий год включает:
- 44 пожарных модуля с прицепом;
- 47 пожарных модулей для установки на пикапы.
Характеристики новой техники
Предприятие получает технику украинского производства, отвечающую европейским стандартам. Основные параметры:
- полноприводное шасси для передвижения по бездорожью и пескам;
- цистерна емкостью 4,5 тыс. литров (4500 л) для длительной автономной работы;
- водяной ствол с дистанционным управлением из кабины;
- дальность подачи воды от 50 метров;
- металлическая защитная решетка на лобовом стекле для проезда сквозь чащу.
Благодаря инвестициям в современную, мобильную и мощную пожарную технику "Леса Украины" смогут значительно улучшить скорость реагирования на возгорание и процесс ликвидации лесных пожаров.
Необходимость обновления автопарка
С начала года зафиксировано 69 лесных пожаров. Быстрое реагирование позволило ограничить среднюю площадь одного возгорания до 0,8 га. Общая площадь поврежденных лесов уменьшилась втрое по сравнению с прошлым годом.
Законодательство возлагает ответственность за тушение лесных пожаров на лесопользователей. Сейчас "Леса Украины" имеют более 500 единиц советской техники (ГАЗ-66, ЗИЛ-131, Урал). Эти машины характеризуются значительным износом, высоким потреблением горючего и часто выходят из строя во время выезда.
Напомним, лесоводы готовятся к получению 11 новых трелевочных тракторов (скидеров), изготовленных словацким производителем. Первые две единицы техники уже прошли заводские испытания