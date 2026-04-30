"Ліси України" уклали найбільший контракт на постачання пожежної техніки, заощадивши 20 млн грн

пожежна машина, Ліси України
"Ліси України" закупили нову пожежну техніку / Ліси України

Держпідприємство "Ліси України" уклало найбільший контракт на постачання 14 нових великогабаритних пожежних автомобілів. Через конкуренцію виробників на тендері вартість одиниць знизилася на 10%, що забезпечило економію 20 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба підприємства.

Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства без використання державних субвенцій. Крім вантажних авто, план закупівель на поточний рік включає:

  • 44 пожежні модулі з причепом; 
  • 47 пожежних модулів для встановлення на пікапи.
пожежна машина, пікап, ліс
Ліси України придбали нову техніку / Ліси України

Характеристики нової техніки

Підприємство отримує техніку українського виробництва, що відповідає європейським стандартам. Основні параметри:

  • повнопривідне шасі для пересування бездоріжжям і пісками; 
  • цистерна місткістю 4,5 тис. літрів (4500 л) для тривалої автономної роботи; 
  • водяний ствол із дистанційним керуванням із кабіни; 
  • дальність подачі води від 50 метрів; 
  • металеві захисні ґрати на лобовому склі для проїзду крізь хащі.

Завдяки інвестиціям у сучасну, мобільну та потужну пожежну техніку "Ліси України" зможуть значно покращити швидкість реагування на загоряння та процес ліквідації лісових пожеж.

Необхідність оновлення автопарку

З початку року зафіксовано 69 лісових пожеж. Швидке реагування дозволило обмежити середню площу одного займання до 0,8 га. Загальна площа пошкоджених лісів зменшилася втричі порівняно з минулим роком.

Законодавство покладає відповідальність за гасіння лісових пожеж на лісокористувачів. Наразі "Ліси України" мають понад 500 одиниць радянської техніки (ГАЗ-66, ЗІЛ-131, Урал). Ці машини характеризуються значним зносом, високим споживанням пального та часто виходять з ладу під час виїзду.

Нагадаємо, лісівники готується до отримання 11 нових трелювальних тракторів (скідерів), виготовлених словацьким виробником. Перші дві одиниці техніки вже пройшли заводські випробування

Автор:
Тетяна Ковальчук