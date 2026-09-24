Личный бренд руководителя спасает или топит бизнес? На Тотальном PR марафоне 2026 будут говорить о коммуникациях CEO

В течение нескольких лет СEO становятся публичным лицом компаний. Собственные соцсети дают руководителям прямой доступ к аудитории. А живой голос работает лучше, чем просто корпоративный аккаунт. Однако последний год доказывает обратное, когда все чаще в украинском инфополе СЕО компаний попадают в громкие скандалы: неудачная реакция, резкий комментарий или неосторожный пост могут в считанные часы стать проблемой для всего бизнеса.

Так что каждое публичное появление первого лица компании – это актив или риск?

25 сентября на Тотальном PR марафоне 2026 года во время панельной дискуссии будут говорить о том, как бизнесу работать с публичностью первого лица. И где проходит граница между сильным персональным брендом и репутационной уязвимостью компании.

Участники обсудят:

действительно ли бизнесу нужен публичный CEO и что его личный бренд дает компании;

кто и как должен строить коммуникацию CEO;

как не превратить сильный личный бренд CEO в репутационную зависимость компании;

как работать с рисками и существует ли методичка правильной коммуникации CEO;

успешные и неудачные кейсы публичности руководителей.

В дискуссии примут участие:

Елена Зубарева , директор по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации TERWIN;

, директор по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации TERWIN; Анна Давиденко , CEO Let Them See, соавтор подкаста "Не под запись";

, CEO Let Them See, соавтор подкаста "Не под запись"; Оксана Беляева , СЕО OMD Optimum Media Ukraine;

, СЕО OMD Optimum Media Ukraine; Борис Цомая, маркетинг-директор РІЕЛ.

Модерировать дискуссию будет Оксана Стехина, CBDO dentsu Ukraine.

Присоединяйся 25 сентября к Тотальному PR марафону 2026, чтобы разобраться, как строить публичность CEO, которая работает на бизнес, а не создает для него дополнительные репутационные риски.