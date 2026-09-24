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Тип
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Категория
Новости
Дата публикации

Личный бренд руководителя спасает или топит бизнес? На Тотальном PR марафоне 2026 будут говорить о коммуникациях CEO

Личный бренд руководителя спасает или топит бизнес? На Тотальном PR марафоне 2026 будут говорить о коммуникациях CEO
Личный бренд руководителя спасает или топит бизнес? На Тотальном PR марафоне 2026 будут говорить о коммуникациях CEO

В течение нескольких лет СEO становятся публичным лицом компаний. Собственные соцсети дают руководителям прямой доступ к аудитории. А живой голос работает лучше, чем просто корпоративный аккаунт. Однако последний год доказывает обратное, когда все чаще в украинском инфополе СЕО компаний попадают в громкие скандалы: неудачная реакция, резкий комментарий или неосторожный пост могут в считанные часы стать проблемой для всего бизнеса.

Так что каждое публичное появление первого лица компанииэто актив или риск?

25 сентября на Тотальном PR марафоне 2026 года во время панельной дискуссии будут говорить о том, как бизнесу работать с публичностью первого лица. И где проходит граница между сильным персональным брендом и репутационной уязвимостью компании.

Участники обсудят:

  • действительно ли бизнесу нужен публичный CEO и что его личный бренд дает компании;
  • кто и как должен строить коммуникацию CEO;
  • как не превратить сильный личный бренд CEO в репутационную зависимость компании;
  • как работать с рисками и существует ли методичка правильной коммуникации CEO;
  • успешные и неудачные кейсы публичности руководителей.

В дискуссии примут участие:

  • Елена Зубарева, директор по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации TERWIN;
  • Анна Давиденко, CEO Let Them See, соавтор подкаста "Не под запись";
  • Оксана Беляева, СЕО OMD Optimum Media Ukraine;
  • Борис Цомая, маркетинг-директор РІЕЛ.

Модерировать дискуссию будет Оксана Стехина, CBDO dentsu Ukraine.

Присоединяйся 25 сентября к Тотальному PR марафону 2026, чтобы разобраться, как строить публичность CEO, которая работает на бизнес, а не создает для него дополнительные репутационные риски.

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