RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Готівковий курс:

USD

45,00

44,85

EUR

51,80

51,51

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Тип
MMR
Категорія
Новини
Дата публікації

Особистий бренд керівника рятує чи топить бізнес? На Тотальному PR марафоні 2026 говоритимуть про комунікації CEO

Особистий бренд керівника рятує чи топить бізнес? На Тотальному PR марафоні 2026 говоритимуть про комунікації CEO
Особистий бренд керівника рятує чи топить бізнес? На Тотальному PR марафоні 2026 говоритимуть про комунікації CEO

Протягом декількох років СEO стають публічним обличчям компаній. Власні соцмережі дають керівникам прямий доступ до аудиторії. А живий голос працює краще, ніж просто корпоративний акаунт. Проте останній рік доводить зворотне, коли дедалі частіше в українському інфополі СЕО компаній потрапляють у гучні скандали: невдала реакція, різкий коментар чи необережний пост можуть за лічені години стати проблемою для всього бізнесу. 

Тож кожна публічна поява першої особи компанії  це актив чи ризик?

25 вересня на Тотальному PR марафоні 2026 під час панельної дискусії говоритимуть про те, як бізнесу працювати з публічністю першої особи. І де проходить межа між сильним персональним брендом та репутаційною вразливістю компанії.

Учасники обговорять:

  • чи справді бізнесу потрібен публічний CEO і що його особистий бренд дає компанії;
  • хто і як має будувати комунікацію CEO;
  • як не перетворити сильний особистий бренд CEO на репутаційну залежність компанії;
  • як працювати з ризиками та чи існує методичка правильної комунікації CEO;
  • успішні та невдалі кейси публічності керівників.

У дискусії візьмуть участь:

  • Олена Зубарева, директорка зі стратегічних комунікацій та розвитку корпорації TERWIN;
  • Анна Давиденко, CEO Let Them See, співавторка подкасту "Не під запис";
  • Оксана Бєляєва, СЕО OMD Optimum Media Ukraine;
  • Борис Цомая, маркетинг-директор РІЕЛ.

Модеруватиме дискусію Оксана Стехіна, CBDO dentsu Ukraine.

Приєднуйся 25 вересня до Тотального PR марафону 2026, щоб розібратися, як будувати публічність CEO, яка працює на бізнес, а не створює для нього додаткові репутаційні ризики.

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності