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Особистий бренд керівника рятує чи топить бізнес? На Тотальному PR марафоні 2026 говоритимуть про комунікації CEO
Протягом декількох років СEO стають публічним обличчям компаній. Власні соцмережі дають керівникам прямий доступ до аудиторії. А живий голос працює краще, ніж просто корпоративний акаунт. Проте останній рік доводить зворотне, коли дедалі частіше в українському інфополі СЕО компаній потрапляють у гучні скандали: невдала реакція, різкий коментар чи необережний пост можуть за лічені години стати проблемою для всього бізнесу.
Тож кожна публічна поява першої особи компанії – це актив чи ризик?
25 вересня на Тотальному PR марафоні 2026 під час панельної дискусії говоритимуть про те, як бізнесу працювати з публічністю першої особи. І де проходить межа між сильним персональним брендом та репутаційною вразливістю компанії.
Учасники обговорять:
- чи справді бізнесу потрібен публічний CEO і що його особистий бренд дає компанії;
- хто і як має будувати комунікацію CEO;
- як не перетворити сильний особистий бренд CEO на репутаційну залежність компанії;
- як працювати з ризиками та чи існує методичка правильної комунікації CEO;
- успішні та невдалі кейси публічності керівників.
У дискусії візьмуть участь:
- Олена Зубарева, директорка зі стратегічних комунікацій та розвитку корпорації TERWIN;
- Анна Давиденко, CEO Let Them See, співавторка подкасту "Не під запис";
- Оксана Бєляєва, СЕО OMD Optimum Media Ukraine;
- Борис Цомая, маркетинг-директор РІЕЛ.
Модеруватиме дискусію Оксана Стехіна, CBDO dentsu Ukraine.
Приєднуйся 25 вересня до Тотального PR марафону 2026, щоб розібратися, як будувати публічність CEO, яка працює на бізнес, а не створює для нього додаткові репутаційні ризики.