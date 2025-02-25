Литва начала демонтаж линий электропередачи из РФ: оборудование передадут Украине

В Литве начали демонтировать первую из трех линий электропередач, соединявших страну с российской энергосистемой через Калининград. Часть инфраструктуры планируется отправить в Украину.

Об этом пишет Delfi.

Отмечается, что работы по демонтажу линий и износу опор будут стоить около 1 млн евро.

Символично, что начали демонтировать линию с Калининградом 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать Украину – по сути, большая часть инфраструктуры, которая в хорошем состоянии, будет использована и передана в Украину, чтобы там могли восстанавливать электросети", — подчеркнул министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, посетивший место работ.

По его словам, после того, как разберут ненужные линии, освободятся около 900 га земли, которой смогут пользоваться фермеры.

Фото: Elta

Литва отключит и демонтирует три линии электропередач из РФ мощностью 330 кВ и три мощностью 110 кВ. Всего демонтируют более 182 км линий и 544 опоры. Длина демонтированных кабелей составит более 231 км. Все работы планируют завершить в течение 1,5 лет – до второго полугодия 2026 года.

Демонтированную инфраструктуру, например, изоляторы передадут Украине, а старые опоры и провода утилизируют.

Напомним, в феврале Эстония, Латвия и Литва успешно синхронизировали свои энергосистемы с синхронной зоной континентальной Европы. Объем инвестиций для этого составил 1,2 млрд евро.

Украинская энергосеть синхронизировалась с европейской в марте 2022 года. Это произошло спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в течение которых украинская энергосистема работала в изолированном режиме.