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Литва почала демонтаж ліній електропередачі з РФ: обладнання передадуть Україні
У Литві почали демонтувати першу з трьох ліній електропередач, які з'єднували країну з російською енергосистемою через Калінінград. Частину інфраструктури планують відправити в Україну.
Про це пише Delfi.
Зазначається, що роботи з демонтажу ліній та зносу опор коштуватимуть приблизно 1 млн євро.
Символічно, що почали демонтувати лінію з Калінінградом 24 лютого, у треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
"Ми підтримували, підтримуємо та підтримуватимемо Україну – по суті чимала частина інфраструктури, яка в хорошому стані, буде використана та передана в Україну, щоб там могли відновлювати електромережі", - наголосив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас, який відвідав місце робіт.
За його словами, після того, як розберуть непотрібні лінії, звільниться близько 900 га землі, якою зможуть користуватися фермери.
Загалом Литва відключить і демонтує три лінії електропередач з РФ потужністю 330 кВ та три потужністю 110 кВ. Усього демонтують понад 182 км ліній і 544 опори. Довжина демонтованих кабелів становитиме понад 231 км. Усі роботи планують завершити протягом 1,5 років – до другого півріччя 2026 року.
Демонтовану інфраструктуру, наприклад, ізолятори передадуть Україні, а старі опори та дроти – утилізують.
Нагадаємо, у лютому, Естонія, Латвія та Литва успішно синхронізували свої енергосистеми з синхронною зоною континентальної Європи. Обсяг інвестицій для цього склав 1,2 мільярди євро.
Українська енергомережа синхронізувалася з європейською в березні 2022 року. Це відбулося через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, протягом яких українська енергосистема працювала в ізольованому режимі.