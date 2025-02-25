Литва почала демонтаж ліній електропередачі з РФ: обладнання передадуть Україні

У Литві почали демонтувати першу з трьох ліній електропередач, які з'єднували країну з російською енергосистемою через Калінінград. Частину інфраструктури планують відправити в Україну.

Про це пише Delfi.

Зазначається, що роботи з демонтажу ліній та зносу опор коштуватимуть приблизно 1 млн євро.

Символічно, що почали демонтувати лінію з Калінінградом 24 лютого, у треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Ми підтримували, підтримуємо та підтримуватимемо Україну – по суті чимала частина інфраструктури, яка в хорошому стані, буде використана та передана в Україну, щоб там могли відновлювати електромережі", - наголосив міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас, який відвідав місце робіт.

За його словами, після того, як розберуть непотрібні лінії, звільниться близько 900 га землі, якою зможуть користуватися фермери.

Фото: Elta

Загалом Литва відключить і демонтує три лінії електропередач з РФ потужністю 330 кВ та три потужністю 110 кВ. Усього демонтують понад 182 км ліній і 544 опори. Довжина демонтованих кабелів становитиме понад 231 км. Усі роботи планують завершити протягом 1,5 років – до другого півріччя 2026 року.

Демонтовану інфраструктуру, наприклад, ізолятори передадуть Україні, а старі опори та дроти – утилізують.

Нагадаємо, у лютому, Естонія, Латвія та Литва успішно синхронізували свої енергосистеми з синхронною зоною континентальної Європи. Обсяг інвестицій для цього склав 1,2 мільярди євро.

Українська енергомережа синхронізувалася з європейською в березні 2022 року. Це відбулося через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, протягом яких українська енергосистема працювала в ізольованому режимі.